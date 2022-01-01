Часто задаваемые вопросы PREMIER

Общие вопросы:

  • Что такое PREMIER

    PREMIER — это:

    • премьеры фильмов и сериалов от признанных лидеров индустрии
    • онлайн-трансляции телеканалов ТНТ, ТНТ4, ТВ3, Пятница!
    • большая библиотека хитов кинопроката — от классики до блокбастеров
    • телевизионные премьеры и шоу до эфира
  • Что можно смотреть бесплатно

    Часть контента доступна без подписки, сериалы, фильмы и шоу можно смотреть во вкладке Все видео → «Бесплатно».

  • Зачем нужна подписка PREMIER

    Каждую неделю выходят новые сериалы и фильмы, часть которых есть только на сервисе PREMIER. Если вы оформляете подписку, то не пропустите новые серии любимого сериала. Подписка оформляется на 30 дней и продлевается автоматически.

  • Что входит в подписку PREMIER

    В подписку входят все фильмы, сериалы, шоу и ТВ-каналы, доступные на сервисе PREMIER. Смотрите подробнее в разделе Все видео.

  • В каких странах работает PREMIER

    Сервис действует по всему миру. Часть контента доступна только на территории РФ в связи с действующими лицензионными ограничениями правообладателей. Раздел Live доступен только для РФ.

  • Почему в разделе «Live» нет онлайн-трансляций некоторых шоу и сериалов

    Из-за ограничений со стороны правообладателей некоторые шоу, сериалы и фильмы нельзя посмотреть в интернете.

Спорт на PREMIER:

  • Спортивные подписки на PREMIER

    Кроме подписки на фильмы и сериалы, на видеоплатформе PREMIER можно оформить 2 спортивные подписки:

    • «МАТЧ ПРЕМЬЕР»
    • Пакет «СПОРТ»
  • В каких странах можно смотреть спортивные подписки PREMIER

    Подписки «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и пакет «СПОРТ» доступны только на территории РФ.

  • Какую подписку выбрать

    Если любите российский и европейский футбол, оформите подписку «МАТЧ ПРЕМЬЕР». Пакет «СПОРТ» подойдёт поклонникам разных видов спорта, он включает 7 спортивных каналов:

    • МАТЧ! ФУТБОЛ 1
    • МАТЧ! ФУТБОЛ 2
    • МАТЧ! ФУТБОЛ 3
    • МАТЧ! БОЕЦ (бокс, ММА, кикбоксинг, самбо и борьба, восточные единоборства)
    • МАТЧ! АРЕНА (одиночные виды спорта: биатлон, лыжные гонки, фигурное катание, плавание, легкая атлетика и автоспорт)
    • МАТЧ! ИГРА (командные виды спорта: баскетбол, гандбол, волейбол и другие)
    • КОННЫЙ МИР (конный спорт)

    Спортивные каналы можно смотреть только на сайте PREMIER и в приложении PREMIER на Smart TV в разделе «Спорт».

  • Как оформить подписку на спорт

    Подписку на МАТЧ ПРЕМЬЕР и на пакет «СПОРТ» можно оформить только на сайте PREMIER и в приложении PREMIER на Smart TV.

    1. Сайт

    1. Откройте premier.one.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Перейдите в «Мои подписки».
    4. Выберите нужную подписку и нажмите кнопку «Смотреть».
    5. В открывшейся форме введите номер карты, срок действия и CVC/CVV-код.
    6. Подтвердите оплату картой, введя код из СМС в форму.
    7. Готово. Наслаждайтесь любимыми спортивными событиями!

    2. Smart TV

    1. Откройте приложение PREMIER на Smart TV
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Перейдите в «Мои подписки».
    4. Выберите нужную подписку и нажмите на неё.
    5. Если у вас есть сохраненная банковская карта, можете оформить подписку через неё. Если нет - в открывшейся форме введите номер карты, срок действия и CVC/CVV-код.
    6. Подтвердите оплату картой - введите в форму код из СМС.
    7. Готово. Наслаждайтесь любимыми спортивными событиями!
  • Как отключить подписку на спорт

    Чтобы отключить спортивную подписку, оформленную на сайте premier.one или в приложении PREMIER на Smart TV, перейдите в раздел «Мои подписки».

    Если подписка оформлялась на сайте matchtv.ru или в мобильном приложении «МАТЧ!», отписаться нужно там же — чтобы не возникло ошибок.

    Если хотите управлять подписками на МАТЧ ПРЕМЬЕР и пакет «СПОРТ» здесь, оформите их на PREMIER.

  • Как возобновить подписку на спорт

    Чтобы возобновить спортивную подписку, оформленную на сайте premier.one или в приложении PREMIER на Smart TV, перейдите в раздел «Мои подписки». Выберите нужную подписку и нажмите кнопку «Возобновить подписку».

    Если подписка оформлялась на сайте matchtv.ru или в мобильном приложении «МАТЧ!», возобновить её нужно там же.

    Если хотите управлять подписками на МАТЧ ПРЕМЬЕР и пакет «СПОРТ» здесь, оформите их на PREMIER.

  • Как зарегистрироваться

    Для регистрации и авторизации в сервисе PREMIER заводится единый аккаунт, который можно создать на сайте, в мобильном приложении на iOS и Android или в приложении на Smart TV, Apple TV или Android TV.

    • Сайт

      На сайте premier.one нажмите «Войти» в правом верхнем углу или запустите любое понравившееся видео. На всплывающем экране введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС — ваш аккаунт будет создан автоматически.

    • iOS

      Наше приложение удалили из App Store. Если у вас его не было – скачать уже не получится. Смотрите нас на сайте premier.one, Smart TV или Android. Если приложение установлено – на вас это не повлияет, всё работает, как прежде. Чтобы зарегистрироваться, войдите в раздел Профиль или запустите любое понравившееся видео. Затем нажмите «Войти». На всплывающем экране введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС — ваш аккаунт будет создан автоматически.

    • Android

      Скачайте мобильное приложение PREMIER в Google Play, HUAWEI AppGallery или ruStore. Войдите в раздел Профиль или запустите любое понравившееся видео. Затем нажмите «Войти». На всплывающем экране введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС — ваш аккаунт будет создан автоматически.

    • Smart TV и приставки

      Скачайте приложение PREMIER через магазин приложений вашего телевизора:

      • Samsung — Samsung Apps
      • LG — LG Content Store
      • Android TV (Philips OLED, Sharp AQUOS, Sony BRAVIA, Mi Box, NVIDIA SHIELD) — Google Play

      В приложении нажмите на кнопку пользовательского меню в правом верхнем углу/войдите в раздел Профиль или запустите любое понравившееся видео. Затем нажмите «Войти» → «Войти по номеру телефона». На всплывающем экране введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС — ваш аккаунт будет создан автоматически.

  • Зачем нужно входить в аккаунт

    Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оформить подписку и смотреть шоу, сериалы, фильмы и трансляции ТВ-каналов. Зарегистрируйтесь на сервисе, оформите подписку и авторизуйтесь под своим аккаунтом на сайте, в мобильном приложении или в приложении на Smart TV, Apple TV или Android TV.

  • Как изменить телефон для входа

    Если у вас изменился номер телефона, а подписка была оформлена на старый — напишите нам на help@premier.one.

Подписка и оплата

  • Как активировать промокод

    На сайте

    1. Зарегистрируйтесь на сайте premier.one.
    2. Войдите в Личный кабинет → Активировать промокод.
    3. Введите промокод в поле и нажмите кнопку «Активировать».

    На ТВ и приставке

    Войдите в свой профиль в приложении → выберите раздел «Промокод» → введите промокод и нажмите «Активировать».

    Инструкцию по активации промокодов смотрите здесь: premier.one/info/tntp/promocode.

  • На какие подписки действует промокод

    Промокод действует на все подписки PREMIER, включая спортивные.

  • Не получается активировать промокод

    Если вы видите текст возможно, указанный промокод не существует — проверьте, правильно ли введены все символы промокода и повторите попытку.

    Если вы видите текст возможно, промокод был активирован ранее — значит, этот промокод активировать больше не получится.

    При наличии активной подписки активировать промокод невозможно.

    Если думаете, что это ошибка, пишите нам на help@premier.one.

  • Как подключить подписку PREMIER

    На сайте

    1. Откройте premier.one.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Перейдите в «Мои подписки».
    4. Выберите подписку PREMIER и нажмите кнопку «Смотреть».
    5. В открывшейся форме введите номер карты, срок действия и CVC/CVV-код.
    6. Подтвердите оплату картой, введя код из СМС в форму.
    7. Готово. Можете смотреть любимые фильмы и сериалы!

    На ТВ и приставке

    Подробности — в пункте «Как подключить PREMIER на телевизоре или приставке»

  • Как смотреть PREMIER всей семьёй по одной подписке

    У вас есть один аккаунт, к которому можно привязать до пяти профилей — для себя, второй половины, детей. В каждом будет своя история просмотров, рекомендации и избранное. Чтобы создать детский профиль, просто укажите возраст ребёнка, и он будет смотреть, что ему подходит. Любой профиль можно защитить ПИН-кодом.

    Обратите внимание: один аккаунт позволяет пользоваться онлайн-кинотеатром только на двух устройствах одновременно. Даже с разных профилей. То есть если вы включили кино на смартфоне и ноутбуке, начать просмотр ещё и на телевизоре не получится.

  • Как настроить основной профиль

    На сайте

    1. Откройте premier.one.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.
    4. Введите никнейм и выберите аватар.
    5. Если нужно, создайте пин-код. Для этого включите опцию «Вход по пин-коду», придумайте 4-значный код и нажмите «Сохранить».
    6. Готово. Этот профиль будет основным — из него можно будет управлять всеми остальными профилями.

    В приложении на iOS/Android

    1. Откройте мобильное приложение PREMIER на вашем мобильном устройстве.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Нажмите на значок профиля, потом на карандаш в правом верхнем углу.
    4. Выберите уже существующий профиль.
    5. Введите никнейм, выберите аватар и нажмите «Сохранить».
    6. Готово. Этот профиль будет основным — из него можно будет управлять всеми остальными профилями.

    На Smart TV

    1. Скачайте приложение PREMIER в сторе своего телевизора.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу.
    4. Выберите уже существующий профиль.
    5. Введите никнейм и нажмите «Далее».
    6. Выберите аватар и нажмите «Далее».
    7. Нажмите «Создать».
    8. Готово. Этот профиль будет основным — из него можно будет управлять всеми остальными профилями.
  • Как создать дополнительный или детский профиль

    На сайте

    1. Откройте premier.one.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.
    4. В верхней части экрана нажмите «Добавить».
    5. Введите никнейм, выберите аватар и укажите возрастную категорию пользователя. Чтобы создать детский — укажите 0+ или 12+.
    6. Нажмите «Сохранить».
    7. Чтобы ребёнок не переключился на взрослый профиль, создайте пин-код для всех взрослых профилей. Как это сделать, смотрите в пункте «Как создать, изменить и отключить пин-код от профиля».

    В приложении Android/iOS

    1. Откройте мобильное приложение PREMIER на вашем мобильном устройстве.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Нажмите на свой профиль, потом «Добавить» вверху.
    4. Введите никнейм, выберите аватар и укажите возрастную категорию пользователя. Чтобы создать детский — укажите 0+ или 12+.
    5. Нажмите «Создать».
    6. Чтобы ребёнок не переключился на взрослый профиль, создайте пин-код для всех взрослых профилей. Как это сделать, смотрите в пункте «Как создать, изменить и отключить пин-код от профиля».

    На Apple TV

    1. Откройте приложение PREMIER на вашем телевизоре.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.
    4. Выберите «Сменить профиль».
    5. Нажмите «Добавить».
    6. Введите никнейм и нажмите «Далее».
    7. Выберите аватар и укажите возрастную категорию пользователя. Чтобы создать детский профиль — укажите 0+ или 12+.
    8. Нажмите «Создать».

    На Android TV

    1. Скачайте приложение PREMIER в Google Play со своего телевизора.
    2. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    3. Откройте левое боковое меню и нажмите на значок своего профиля.
    4. Выберите «Сменить профиль».
    5. Подтвердите выход из профиля.
    6. Нажмите «Добавить».
    7. Введите никнейм и нажмите «Далее».
    8. Выберите аватар и укажите возрастную категорию пользователя. Чтобы создать детский профиль — укажите 0+ или 12+.
    9. Нажмите «Создать».
  • Как создать, изменить и отключить пин-код от профиля

    Создавать, изменять и отключать пин-код можно только на сайте premier.one и в мобильном приложении PREMIER и только из основного профиля.

    На сайте

    • Откройте premier.one.
    • Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    • Нажмите на значок своего профиля в правом верхнем углу.
    • В верхней части экрана выберите профиль, который хотите защитить пин-кодом.
    • Включите опцию «Вход по пин-коду», придумайте 4-значный код и нажмите «Сохранить».
    • Если нужно изменить пин-код, нажмите «Изменить пин-код». В открывшемся окне придумайте новый 4-значный код и нажмите «Сохранить».
    • Чтобы отключить пин-код, выключите опцию «Вход по пин-коду».
    • Чтобы восстановить забытый пин-код, выключите и снова включите опцию «Вход по пин-коду», придумайте новый 4-значный код и нажмите «Сохранить».

    В приложении Android/iOS

    • Откройте мобильное приложение PREMIER на вашем мобильном устройстве.
    • Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт.
    • Нажмите на свой профиль, потом на значок карандаша в правом верхнем углу.
    • Выберите профиль, который хотите защитить пин-кодом.
    • Включите опцию «Вход по пин-коду», придумайте 4-значный код и нажми «Сохранить».
    • Если нужно изменить или восстановить забытый пин-код, выключите и снова включите опцию «Вход по пин-коду», придумайте новый 4-значный код и нажмите «Сохранить».
    • Чтобы отключить пин-код, выключите опцию «Вход по пин-коду».
  • Какими картами можно оплатить подписку

    Подписку можно оплатить на территории РФ с помощью российских банковских МИР, Visa, Mastercard, Maestro. Транзакции зашифрованы и полностью безопасны.

  • Когда с моей карты снимут деньги за подписку

    Подписка продлевается автоматически на следующий календарный месяц после того, как закончится срок действия купленной вами подписки. Деньги спишутся за 1 день до конца подписки. Дату, до которой действует текущая подписка, смотрите в профиле в разделе «Мои подписки».

    Отмена автопродления не отменит текущую подписку.

  • Как отключить подписку PREMIER

    • На сайте

      Отключить автопродление подписки можно в любой момент, но не позднее чем за 24 часа до истечения срока действия подписки. Чтобы отключить автоматическое продление подписки, перейдите в «Мои подписки».

    • В приложении на Android

      Чтобы отключить подписку на Android, воспользуйтесь инструкцией на сайте техподдержки Google.

    • На телевизоре или приставке

      Отключить автопродление подписки можно в любой момент, но не позднее чем за 24 часа до истечения срока действия подписки. Чтобы отключить автоматическое продление подписки, перейдите в раздел «Мои подписки».

  • Как возобновить подписку PREMIER

    После отключения автопродления подписку можно возобновить.

    Чтобы возобновить подписку PREMIER, перейдите в «Мои подписки», выберите подписку PREMIER и нажмите кнопку «Возобновить подписку».

Технические вопросы

  • На каких устройствах можно смотреть фильмы и сериалы в PREMIER

    PREMIER доступен через браузер на компьютерах, ноутбуках и мобильных устройствах. Через приложение — на смартфонах, планшетах, телевизорах и приставках Аndroid TV.

    Приложение PREMIER недоступно на Smart TV Samsung на Украине, в Бразилии и Китае.

  • Каким требованиям должны отвечать устройства

    Приложения

    • на iOS (iPhone и iPad) — версия ПО 11.0 и выше
    • на Android — версия ПО 7.0 и выше (приложение доступно в Google Play, HUAWEI AppGallery и ruStore.

    Телевизоры

    • Smart TV Samsung (Tizen OS) — с 2015 года выпуска;
    • Smart TV LG (webOS) — c 2014 года выпуска;
    • SmartTV Hisense (Vidaa OS) — с 2018 по 2020 год выпуска;
    • SmartTV Philips (Whale Eco) - c 2019 по 2020 год выпуска;
    • Apple TV — версия ПО 10.0 и выше;
    • Android TV — версия ПО 7.0 и выше.
  • Моей модели ТВ нет в списке

    Если ваша модель телевизора не поддерживает приложение PREMIER для Smart TV, попробуйте следующие варианты:

    1. Подключите приставку для IPTV. Уточните у своего провайдера цифрового ТВ, как можно смотреть PREMIER.
    2. Соедините телевизор с компьютером или ноутбуком через HDMI-кабель, чтобы использовать ТВ как монитор и просто запускайте просмотр на сайте premier.one.
  • Как подключить PREMIER на телевизоре или приставке

    Вы можете войти или зарегистрироваться по номеру телефона в приложении на Smart TV, Apple TV или Android TV. Для этого:

    Скачайте приложение PREMIER через магазин приложений вашего телевизора:

    • Samsung — Samsung Apps
    • LG — LG Content Store
    • Android TV (Philips OLED, Sharp AQUOS, Sony BRAVIA, Mi Box, NVIDIA SHIELD) — Google Play

    В приложении нажмите на кнопку пользовательского меню в правом верхнем углу/войдите в раздел Профиль или запустите любое понравившееся видео. Затем нажмите «Войти» → «Войти по номеру телефона». На всплывающем экране введите номер телефона и подтвердите его кодом из СМС. Вы войдете в аккаунт или, если его не было, он будет создан автоматически.

    Чтобы оформить подписку:

    1. В правом верхнем углу нажмите на значок профиля → «Мои подписки».
    2. Выберите подписку PREMIER.
    3. В открывшейся форме введите номер карты, срок действия и CVC/CVV-код.
    4. Подтвердите оплату картой, введя код из СМС в форму.
    5. Готово. Наслаждайтесь любимыми фильмами и сериалами!

    Либо вы можете зарегистрироваться на сайте premier.one, в мобильном приложении PREMIER или войти в уже созданный аккаунт, а затем через код авторизоваться на телевизоре. Ниже инструкция, как это сделать:

    Шаг 1: Авторизация

    Чтобы получить доступ к сервису, нужно:

    1. Скачать приложение для своего мобильного устройства или зайти на сайт premier.one

    2. Нажать в приложении на кнопку «Профиль» → «Войти» или на сайте кнопку Войти .
    3. Ввести номер телефона и пароль

    Шаг 2: Установка приложения на Smart TV или Android TV

    Скачайте приложение PREMIER через магазин приложений своего телевизора:

    • Samsung — Samsung Apps
    • LG — LG Content Store
    • Android TV (Philips OLED, Sharp AQUOS, Sony BRAVIA, Mi Box, NVIDIA SHIELD) — Google Play

    Шаг 3: Активация приложения

    • На Smart TV

      После установки приложения на Smart TV его нужно активировать. Перейдите в «Профиль», далее кнопка «Войти». На экране появится шестизначный код. Он потребуется на 4-м шаге.

      Smart TV скриншот

      Smart TV скриншот

    • На Android TV

      После установки приложения на Android TV его нужно активировать. Перейдите в «Профиль», в разделе «Подключить ТВ» появится шестизначный код. Он потребуется на 4-м шаге.

      Android TV скриншот

      Android TV скриншот

    Шаг 4: Авторизация на Smart TV или Android TV

    Для авторизации на Smart TV воспользуйтесь мобильным приложением PREMIER для iOS или Android или сайтом premier.one.

    • Как активировать приложение на мобильном устройстве iOS и Android

      1. Выполните шаг 1.
      2. Откройте приложение PREMIER.
      3. Перейдите в раздел «Профиль» в нижнем меню.
      4. Выберите пункт «Подключить ТВ».
      5. Введите в приложении код из 6 цифр, указанный на вашем телевизоре.

    • Как активировать приложение на сайте

      1. Выполните шаг 1.
      2. Перейдите на premier.one.
      3. Нажмите на «Профиль» в правом верхнем углу экрана.
      4. Выберите пункт «Подключить ТВ» в выпадающем списке.
      5. Введите в приложении код из 6 цифр, указанный на вашем телевизоре.
  • Видео загружается медленно или в плохом качестве

    Скорость загрузки видео напрямую зависит от скорости интернета. Если видео часто прерывается, то скорости интернета недостаточно. Закройте все сторонние приложения, которые могут использовать интернет, и остановите загрузки, если они есть.

    Для просмотра видео в минимальном качестве нужен интернет со скоростью не менее 2 Мбит/c. Если скорость вашего интернета 2 Мбит/c, нужно учитывать, что другие приложения на устройстве тоже используют интернет, а это уменьшает скорость.

    Для просмотра видео в хорошем качестве рекомендуем стабильный интернет со скоростью минимум 15 Мбит/c.

    Чтобы проверить скорость интернета на вашем Smart TV, перейдите в профиль → Настройки → Обратная связь → нажми кнопку «Тест скорости» в правом нижнем углу.

    Скриншот

  • На iOS не запускается приложение или видео в приложении
    1. Войдите в аккаунт ещё раз, заново введите телефон и пароль.
  • На Android не запускается приложение или видео в приложении

    Попробуйте очистить кэш:

    1. Откройте «Настройки» (вы найдёте меню настроек на домашнем экране или панели приложений).
    2. Прокрутите вниз и нажми «Приложения» (откроется список всех установленных приложений).
    3. Нажмите «PREMIER» (отобразится информация о приложении).
    4. Нажмите «Хранилище» (это первая опция меню).
    5. Нажмите «Очистить кэш» (кэш приложения PREMIER очистится, настройки приложения сбросятся).

    Попробуйте переустановить приложение:

    1. Удалите приложение и скачайте его заново из Google Play, HUAWEI AppGallery и ruStore.
    2. Войдите в аккаунт ещё раз, заново введите телефон и пароль. Помните, что простой перезапуск приложения не поможет.
  • Проблемы при запуске приложения или видео на телевизорах или в приставках
    1. Проверьте соединение ТВ с интернетом.
    2. Обновите прошивку ТВ до последней версии.
    3. Удалите приложение из памяти устройства и скачай его заново из магазина приложений.
    4. Заново войдите в аккаунт на том устройстве, где вводите код, который отображается на телевизоре. Заново введите логин (номер телефона) и пароль.
    5. Отключите ТВ от питания на несколько минут, после этого переустановите приложение.
  • Проблемы при просмотре видео на сайте premier.one на компьютере
    • Обновите браузер до последней версии.
    • Очистите cookies и кэш для сайта premier.one в настройках браузера.
  • Нет ответа на мой вопрос

    Пишите нам на help@premier.one — поможем.