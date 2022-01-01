Часто задаваемые вопросы PREMIER

Чтобы отключить спортивную подписку, оформленную на сайте premier.one или в приложении PREMIER на Smart TV, перейдите в раздел «Мои подписки».

Если подписка оформлялась на сайте matchtv.ru или в мобильном приложении «МАТЧ!», отписаться нужно там же — чтобы не возникло ошибок.

Если хотите управлять подписками на МАТЧ ПРЕМЬЕР и пакет «СПОРТ» здесь, оформите их на PREMIER.