Пользовательское соглашение PREMIER (редакция от 19.09.2022)

Настоящее Пользовательское соглашение (далее также – «Соглашение») регулирует отношения по использованию Сервиса «PREMIER (далее – «Сервис») и общие условия оказания услуг между Обществом с ограниченной ответственностью «ПРЕМЬЕР» (ОГРН 1197746708917; ИНН 9702011190; Место нахождения: 129272, город Москва, улица Трифоновская, дом 57А, этаж 5, офис 5-12) (далее «Премьер» и/или «Владелец Сервиса»), которое является юридическим лицом, созданным на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации, с одной стороны, и физическими лицами, принявшими условия настоящего Соглашения путём присоединения к настоящему Соглашению в целом и безоговорочно с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона». Настоящее Соглашение и отношения Сторон, возникшие из настоящего Соглашения, регулируются законодательством Российской Федерации. В отношении порядка и условий заключения настоящего Соглашения применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующие порядок и условия заключения договора присоединения (ст. 428 ГК РФ), абонентского договора (ст. 429.4 ГК РФ), направления оферты и акцепта (ст. 435-444 ГК РФ).

1. Термины и определения, используемые в настоящем Соглашении Акцепт Соглашения — факт использования Сервиса автоматически признает Пользователя принявшим безоговорочно и в целом условия настоящего Соглашения. Контент — аудиовизуальные произведения, преобразованные в цифровые форматы, условия использования которых на устройствах (оборудовании) Пользователей определяются настоящим Соглашением и соглашениями Пользователей с Правообладателями Контента (третьими лицами), доступ к которым предоставляется Пользователям посредством размещенных на Сервисе ссылок на Контент. Сервис — совокупность программных средств, баз данных, приложений для мобильных устройств, веб-сайта premier.one и ссылок на Контент, объединенная единым дизайном и названием. Пользователь Сервиса (Пользователь) — лицо старше 16 лет, осуществляющее и имеющее доступ к Сервису посредством сети Интернет и совершившее Акцепт Соглашения. Правообладатель — физическое или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, либо имеющее право на использование таких результатов интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на основании договора. Устройства — персональные компьютеры, смартфоны, планшеты, игровые консоли, приставки, телевизоры с функцией Smart TV и т.д. Услуга — предоставление Владельцем Сервиса Пользователю возможности осуществлять просмотр Контента путем приема его потоковой передачи посредством Сервиса (с возможностью временного копирования Контента, определенного Владельцем Сервиса, в память устройства Пользователя) в соответствии с правилами, ограничениями и техническими требованиями, указанными в настоящем Соглашении и на Сервисе. Подписка — Услуга в отношении определенного Владельцем Сервиса количества единиц Контента (без ограничения по количеству просмотров таких единиц Контента), предоставляемая в течение периода времени и за абонентскую плату, определенные отображаемыми в интерфейсе Сервиса условиями Подписки. Начало действия Подписки исчисляется с момента внесения первой абонентской платы Пользователем и отражения факта оплаты в электронной системе учета платежей Владельца Сервиса. Пользователь вправе в любое время отказаться от дальнейшего использования Подписки после окончания оплаченного периода ее действия в порядке, предусмотренном в п.5.3. настоящего Соглашения. Тестовый период — период времени, установленный Владельцем Сервиса, в течение которого Пользователь осуществляет ознакомление с функциональными и иными возможностями Сервиса, включая возможности программного обеспечения, права на использование которого входят в состав Сервиса. В рамках проведения рекламных акций и иных мероприятий Провайдер может использовать и другие термины для обозначения Тестового периода, например, «Промо-период», «Х дней бесплатно», «Х дней в подарок», «1 месяц – Х рублей» и т.д. Все вышеуказанные термины имеют смысл аналогичный смыслу термина «Тестовый период». Термины «бесплатно» и «бесплатный», используемые Владельцем Сервиса при проведении рекламных мероприятий, являются условными понятиями, не являются публичной офертой и применяются для привлечения внимания Пользователей.

2. Предмет Соглашения 2.1. Владелец Сервиса, при условии соблюдения Пользователями условий настоящего Соглашения и внесении Пользователями абонентской платы, предоставляет Пользователям Услуги непосредственно на Сервисе. Пользователь не имеет права копировать, воспроизводить, перерабатывать или использовать каким-либо иным способом Контент полностью или частично, за исключением случаев прямо предусмотренных в Соглашении. 2.2. Для использования Сервиса и Контента Пользователь обязан в порядке, установленном настоящим Соглашением соблюдать настоящее Соглашение, совершив Акцепт Соглашения. С момента Акцепта Соглашения Пользователем настоящее Соглашение считается заключённым с Пользователем, и Пользователь приобретает права и обязан исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением. 2.3. Изменение настоящего Соглашения совершается путём размещения Владельцем Сервиса изменений настоящего Соглашения или новой редакции настоящего Соглашения в интерфейсе Сервиса. 2.4. Если Пользователь не согласен с изменениями настоящего Соглашения или новой редакцией настоящего Соглашения, то Пользователь вправе расторгнуть настоящее Соглашение с Владельцем Сервиса путём прекращения использования Сервиса. 2.5. В целях настоящего Соглашения используется московское время (время часовой зоны, в которой расположена столица Российской Федерации - город Москва). 2.6. Фактический доступ Пользователя к Сервису, посредством Сервиса, фактическое использование Пользователем Сервиса и Контента, возможно только на Устройствах, на которых установлено необходимое и достаточное программное обеспечение, отвечающее техническим требованиям, указанным в разделе 12 Соглашения и которое имеет техническую и фактическую возможность доступа к сети Интернет. 2.7. Сервис относится к информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет (16+), при этом Контент, доступ к которому возможно получить посредством Сервиса, может относиться к информационной продукции любой категории, из предусмотренных частью 3 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2010 №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". 2.8. Для использования Сервиса, Пользователь должен пройти процедуру регистрации, в том числе с помощью аккаунтов на сайтах третьих лиц.

3. Акцепт Соглашения 3.1. Пользователь вносит абонентскую плату за Услуги Премьер через платежные системы третьих лиц (в частности, НКО «ЮМани», iTunes Sarl.), отношения между указанными платежными системами и Пользователем регулируются условиями соглашения между Пользователем и указанными лицами. Владелец Сервиса самостоятельно не принимает платежи Пользователей и по любым вопросам, связанным с оплатой Услуг Премьер, Пользователю необходимо обращаться к операторам платежных систем и иных платежных посредников. 3.2. Актуальная стоимость Услуг устанавливается Владельцем Сервиса и указывается в Сервисе, при этом она может различаться для одного и того же Контента и/или Подписок в зависимости от Устройства Пользователя, качества предоставляемого Контента, продолжительности Подписки, страны нахождения Пользователя и иных условий. Оплата Пользователем Услуг производится по актуальной на момент оплаты стоимости Услуги за соответствующий период, согласно информации размещенной в Сервисе или доведенной до него другим способом. 3.3. Все платежи, осуществляемые Пользователями в адрес Владельца Сервиса в рамках настоящего Соглашения, включают налог на добавленную стоимость (НДС) в размере, установленном действующим законодательством РФ, если применимо. 3.4. Все платежи, осуществляемые Пользователями в адрес Владельца Сервиса, не включают в себя стоимость Интернета или трафика данных. Ваш интернет-провайдер или оператор мобильной связи может взимать плату за объем Вашего трафика данных. Если Вы не осведомлены о стоимости трафика данных согласно используемому тарифу, обратитесь к вашему Интернет-провайдеру или оператору мобильной связи. 3.5. При нажатии кнопки «Оплатить», Пользователь безоговорочно соглашается со стоимостью Услуг на данном Устройстве и не имеет возражений против возможных различий со стоимостью приобретения аналогичных Услуг на другом Устройстве. 3.6. При оплате Подписки по умолчанию включается опция автоматического продления. Пользователь выражает свое согласие на списание стоимости Подписки в полном размере за следующий срок Подписки авансом в дату окончания предыдущего срока Подписки. Пользователь вправе отключить опцию автоматического продления Подписки в настройках своей Учетной записи (в том числе в Устройствах Пользователей) в разделе «Настройки». 3.7. При оплате Подписки Пользователь соглашается с тем, что стоимость Подписки не зависит от количества просмотров Контента, включенного в соответствующую Подписку. 3.8. Пользователь соглашается, что если в последний день оплаченного срока Подписки у Пользователя недостаточно денежных средств для оплаты следующего срока Подписки, то Владелец Сервиса вправе приостановить или отключить автоматическое продление Подписки со дня, следующего за последним днем оплаченного срока. 3.9. Владелец Сервиса не несет ответственности перед Пользователем в случае непоступления денежных средств на Лицевой счет Владельца Сервиса по причинам, не зависящим от Владельца Сервиса, включая, но не ограничиваясь: сбои в программном обеспечении или поломку оборудования банков, операторов связи, платежных систем и иных платежных посредников, которые обеспечивают прием платежей от Пользователей и их перечисление Владельцу Сервиса. 3.10. Пользователь признает и соглашается, что Владелец Сервиса не обязан оказывать Услуги до момента поступления денежных средств на расчетный счет Владельца Сервиса. 3.11. Стороны согласились, что при оказании Услуг по настоящему Соглашению счета-фактуры не составляются, согласно пп.1 п.3 ст. 169 НК РФ. 3.12. Если оплаченные зарегистрированным Пользователем Услуги не были предоставлены по вине Владельца Сервиса в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их оплаты по причине существенных технических неполадок на Сервисе, Владелец Сервиса на основании письменного заявления Пользователя, направленного по почтовому адресу Владельца Сервиса, указанному на Сервисе, возвращает Пользователю оплаченную им сумму. Для осуществления возврата денежных средств Пользователь должен предоставить документы, подтверждающие факт оплаты, до окончания срока пользования оплаченных Услуг. Перечень Контента, доступного Пользователям в рамках Подписки, может отличаться для страны нахождения Пользователя. 3.13. Владелец Сервиса, может предоставить Пользователю доступ к Сервису или Подписку без взимания платы в течение Тестового периода один раз на одном Устройстве на условиях, описанных в Соглашении. После истечения Тестового периода Пользователю автоматически подключается доступ к Сервису и/или Подписка. Соглашаясь на Тестовый период, Пользователь соглашается с оплатой стоимости доступа к Сервису или Подписке после окончания Тестового периода. Стоимость использования Сервиса или Подписки в Тестовый период включена в стоимость первого оплаченного Пользователем периода использования Сервиса или Подписки. Для отключения функции автоматического платного продления в последующие периоды Пользователь должен отключить соответствующую функцию в разделе «Мои подписки» в настройках Сервиса или в разделе «Подписки» в профиле магазина приложений в Устройстве Пользователя (например, в iTunes store, App Store и т.д.).

4. Условия пользования Сервисом, Контентом и иными материалами третьих лиц; ограничения 4.1. Условия использования Контента: Пользователь понимает, что Контент, доступ к которому Пользователь получает посредством Сервиса, независимо от отображения его на Сервисе, принадлежит третьим лицам, а использование его Пользователем через Сервис (в том числе оплата использования) осуществляется посредством размещенных на Сервисе активных ссылок, запускающих исполнение программного кода, размещенного на серверах, обслуживание и администрирование которых осуществляется не Владельцем Сервиса.

Пользователь понимает и согласен, что Владелец Сервиса не несет ответственность за доступность Пользователю Контента, ссылки на который размещены на Сервисе и доступ к которому может предоставляться через сети третьих лиц, соответствие Контента ожиданиям Пользователя, содержание Контента (включая любой текст, графику, звук, программный код и любые иные элементы и части Контента, без ограничений), любые рекламные материалы, размещенные Правообладателем Контента не на Сервисе (но, возможно, отображаемые на Сервисе), уведомления об авторских и смежных правах и т.д.

Пользователь понимает и согласен с тем, что Владелец Сервиса не несет ответственности за действия Правообладателей Контента по исполнении ими своих обязательств.

Все используемые и размещенные на Сервисе результаты интеллектуальной деятельности, а также сам Сервис являются интеллектуальной собственностью их законных правообладателей и охраняются законодательством об интеллектуальной собственности Российской Федерации, а также соответствующими международными правовыми конвенциями. Любое использование размещенных на Сервисе результатов интеллектуальной деятельности (в том числе элементов визуального оформления Сервиса, товарных знаков, символики, текстов, графических изображений, иллюстраций, фото, видео, программ, музыки и других объектов) без разрешения Администратора или законного правообладателя соответствующих результатов интеллектуальной деятельности является незаконным и может послужить причиной для судебного разбирательства и привлечения нарушителей к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кроме случаев, установленных Соглашением, а также действующим законодательством Российской Федерации, никакой результат интеллектуальной деятельности, размещенный на Сервисе, не может быть скопирован (воспроизведен), переработан, распространен, отображен во фрейме, опубликован, скачан, передан, продан или иным способом использован целиком или по частям, без предварительного разрешения Владелец Сервиса или законного правообладателя соответствующего результата интеллектуальной деятельности, кроме случаев, когда Владелец Сервиса или правообладатель явным образом выразил свое согласие на свободное использование материала любым лицом.

Доступ к результатам интеллектуальной деятельности, размещенным на Сервисе, предоставляется Владельцем Сервиса исключительно для личного некоммерческого использования Пользователями в целях ознакомления с ними исключительно посредством Сервиса, без права на воспроизведение (в том числе копирование/загрузку) указанных результатов интеллектуальной деятельности в памяти электронных устройств Пользователей, а также без права на иное использование указанных результатов интеллектуальной деятельности, не указанное в настоящем Соглашении, в том числе, их продажу, модификацию, распространение целиком или по частям и т.п., если иное не предусмотрено Соглашением.

Любое использование Сервиса или результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на нем, кроме разрешенного в Соглашении, или, в случае явно выраженного согласия Владельца Сервиса или автора (правообладателя) на такое использование, без предварительного письменного разрешения Владельца Сервиса или автора (правообладателя) категорически запрещено.

Владелец Сервиса оставляет за собой право в любое время удалять с Сервиса любые результаты интеллектуальной деятельности, размещенные на нем, без уведомления Пользователя.

4.2. Условия использования материалов третьих лиц: Пользователь понимает и соглашается, что Сервис может содержать и отображать ссылки не только на Контент, но и на другие ресурсы, размещенные на сайтах третьих лиц, (статьи, фотографии, иллюстрации, графические изображения, музыку, звуки, видео, информацию, программы, другие материалы, принадлежащие или исходящие от третьих лиц, рекламную информацию, предложения о покупке товаров/услуг третьих лиц).;

Пользователь понимает и соглашается, что настоящее Соглашение не регулирует и не затрагивает использование Пользователем любых иных Интернет-сайтов, в том числе тех, ссылки на которые содержатся или отображаются на Сервисе;

Пользователь понимает и согласен с тем, что Контент на Сервисе отображается в том виде, в котором он был представлен соответствующими Правообладателями на серверах третьих лиц;

Пользователь согласен с тем, что Владелец Сервиса не несет никакой ответственности ни по каким договорам между Пользователем и третьими лицами;

Размещенный на Сервисе Контент и иные видеоматериалы не являются записью эфира каких-либо Правообладателей (в том числе, телеканалов). Данные материалы могли не использоваться в эфире правообладателей или быть использованы в варианте (версии) отличном от размещенного на Сервисе.

4.3. Пользователям запрещается при пользовании Сервиса: Использовать Сервис любым способом, который может помешать нормальному функционированию Сервиса.

Использовать любые программные средства, использование которых не разрешено Владельцем Сервиса прямо, для сбора информации о работе Сервиса и Пользователях Сервиса и (или) взаимодействия с Сервисом.

Выдавать себя за другого человека или представителя организации и (или) сообщества.

Использовать ссылки на страницы Сервиса или на сам Сервис в спам-рассылках (массовая рассылка рекламы без согласия на то получателя).

Размещать на Сервисе домашние адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, паспортные данные и прочую личную информацию других Пользователей или любых третьих лиц без их личного согласия на такие действия.

Размещать на Сервисе материалы и информацию запрещенные законодательством РФ.

Использовать Контент какими-либо способами, помимо прямо разрешенных в настоящем Соглашении, без предварительного письменного разрешения Правообладателя.

Использовать Контент и Сервис на двух и более Устройствах одновременно.

5. Права Пользователя Пользователь вправе: 5.1. Просматривать Сервис для доступа ко всем пользовательским функциям Сервиса, просматривать списки и описание Контента, ссылки на который размещены на Сервисе. 5.2. В случае возникновения претензий к работе Сервиса обращаться с претензиями по электронной почте help@premier.one. 5.3. Пользователь может отказаться от услуги Подписка в разделе «Настройки» в Профиле Сервиса или в разделе «Подписки» в профиле магазина приложений в Устройстве Пользователя (например, в iTunes store, App Store и т.д.). Действие услуги Подписка для данного Пользователя прекращается со дня, следующего за последним днем оплаченного периода; списания денежных средств с Персонального Баланса Пользователя за следующий месяц действия данной Услуги не производится. Данное условие применимо ко всем Подпискам, за исключением Подписок на «МАТЧ ПРЕМЬЕР» и пакет «Спорт», которые оформлялись на сайте matchtv.ru или в мобильном приложении «МАТЧ!», и Подписок оплаченных в сервисах третьих лиц.

6. Обязанности Пользователя 6.1. Ознакомиться с условиями настоящего Соглашения и не реже 1 раза в месяц проверять условия настоящего Соглашения, а также знакомиться с уведомлениями, сообщениями Владельца Сервиса о порядке и правилах использования Сервиса (включая информацию об изменении стоимости Услуг и др.); 6.2. Соблюдать условия настоящего Соглашения; 6.3. Не осуществлять действия, запрещенные настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации. 6.4. Предоставить Владельцу Сервиса информацию об абонентском номере или адресе электронной почты для направления кассового чека. На абонентский номер или электронную почту Пользователя Владелец Сервиса направляет кассовый чек об оплате услуг Сервиса. Пользователь самостоятельно отвечает за корректность предоставленных данных об абонентском номере или адресе электронной почты, Владелец Сервиса не несет ответственности за ошибки Пользователя.

7. Права Владельца Сервиса 7.1. Владелец Сервиса имеет право: 7.1.1. Определять структуру и наполнение Сервиса, разрешать и ограничивать доступ к Сервису в соответствии с настоящим Соглашением и законодательством Российской Федерации. 7.1.2. Владелец Сервиса может, но не обязан, просматривать на наличие запрещенных материалов (модерация) и может удалять или перемещать (без предупреждения) любой Контент, материалы третьих лиц, включать или отключать любые функциональные блоки Сервиса. 7.1.3. В случае нарушения Пользователем настоящего Соглашения Владелец Сервиса вправе приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ такого Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса в одностороннем порядке, а также блокировать возможность использования Сервиса и (блокировать IP-адреса) для Пользователей в любое время, с предварительным уведомлением или без такового, не отвечая за любой вред, который может быть причинен Пользователю таким действием; 7.1.4. Передавать третьим лицам права администрирования Сервиса в целях реализации прав и обязанностей Владельца Сервиса в рамках Соглашения. 7.1.5. Проводить стимулирующие маркетинговые мероприятия разного характера (далее – Акции) с целью мотивации Пользователей, привлечения новых пользователей и повышения рейтинга Сервиса. В рамках акции ее участники, отвечающие установленным организаторами акции требованиям и совершившие указанные в условиях проведения акции действия в оговоренный срок, получают определенные привилегии от Владельца Сервиса или третьих лиц - поощрительные призы/подарки, скидки на доступ к Контенту и т.д.). 7.1.6. По своему собственному усмотрению изменять или удалять любую публикуемую на Сервисе информацию, а также Контент и любые элементы и составные части Сервиса, приостанавливать, ограничивать или прекращать доступ Пользователя ко всем или к любому из разделов Сервиса в любое время по любой причине или без объяснения причин, с предварительным уведомлением или без такового. При этом Стороны соглашаются, что Владелец Сервиса не отвечает за любой вред, который может быть причинен Пользователю такими действиями. 7.1.7. Устанавливать любые ограничения в использовании Сервиса, в любое время изменять настоящее Соглашение в одностороннем порядке, без получения согласия Пользователя. 7.1.8. Осуществлять рассылки Пользователям сообщений, в т.ч. посредством сетей электросвязи, содержащих организационно-техническую или иную информацию о возможностях Сервиса, а также информационные материалы Владельца Сервиса. 7.1.9. Воспроизводить Контент на Устройствах Пользователей, для осуществления целей, предусмотренных в настоящем Соглашении. Пользователь не вправе использовать Контент каким-либо образом. 7.1.10. Изменять или устанавливать в одностороннем порядке новую абонентскую плату Пользователя за Услуги Владельца Сервиса, стоимость и виды Подписки, сроки и порядок оплаты без специального уведомления об этом Пользователя.

8. Обязанности Владельца Сервиса 8.1. Поддерживать работоспособность Сервиса и его наполнение, осуществлять текущее управление разделами Сервиса, обеспечивать его работоспособность и своевременное устранение ошибок работы.

9. Ответственность Пользователя 9.1. Пользователь несет ответственность за все действия, осуществляемые на Сервисе. Владелец Сервиса имеет право запретить использование Сервиса Пользователями при нарушении Соглашения. Владелец Сервиса не отвечает за возможную потерю или порчу данных, которая может произойти из-за нарушения Пользователем положений настоящего пункта Соглашения.

10. Ограничение ответственности Владельца Сервиса 10.1. Владелец Сервиса не несет ответственности за любую информацию, размещенную на сайтах третьих лиц, к которым Пользователи получили доступ через Сервис, включая, в том числе, любые мнения или утверждения, выраженные на сайтах третьих лиц или в их материалах. 10.2. В случае возникновения нежелательных последствий, понесенных Пользователем в результате пользования Сервисом, Владелец Сервиса обязуется рассматривать обращения Пользователей и принимать меры для устранения таких последствий в соответствии с условиями настоящего Соглашения и законодательством Российской Федерации. 10.3. Владелец Сервиса обеспечивает работу Сервиса, однако не несет ответственность за их бесперебойную работу, или за причинение любых других убытков, которые возникли или могут возникнуть при пользовании Сервисом, в том числе и вследствие любых действий Владельца Сервиса, не имеющих прямой цели причинения вреда Пользователю. 10.4. Владелец Сервиса не несет ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств вследствие сбоев в телекоммуникационных и энергетических сетях третьих лиц, действий вредоносных программ, а также недобросовестных действий третьих лиц, направленных на несанкционированный доступ и (или) выведение из строя программных и (или) аппаратных средств Сервиса; 10.5. Владелец Сервиса не несут ответственности за некорректное функционирование Сервиса, сбои и перерывы в работе Сервиса, повреждение или утерю данных, содержащихся на Сервисе, если они были вызваны обстоятельствами непреодолимой силы, в том числе в случае пожаров, эпидемий, чрезвычайных погодных условий, перебоев подачи электроэнергии, распространения вирусных компьютерных программ, а также если такие обстоятельства были вызваны умышленными незаконными действиями третьих лиц.

11. Данные пользователей 11.1. Использование Сервиса не требует предоставления персональных данных (таких, как: ФИО полностью, полная дата рождения, адрес проживания, сведения о семейном положении, электронная почта, содержащая в своем адресе персональные данные), в связи с чем при использовании Сервиса вы обязуетесь не вводить никаких ваших персональных данных. Любая информация, содержащая признаки наличия в них персональных данных системой приниматься не будет. Тем не менее в случае если по какой-либо причине вы использовали свои персональные данные и она были приняты Сервисом, считается, что тем самым вы предоставили ООО «Премьер» согласие на обработку своих персональных данных (включая право осуществить их передачу третьим лицам). ООО «Премьер» выполнит все требования законодательства РФ о персональных данных в связи с их обработкой. 11.2. Во время просмотра любой страницы Сервиса в браузере Пользователю загружается сама страница, а также небольшой текстовый файл под названием "cookie". Информация, которую Владелец Сервиса получает посредством cookie-файлов, помогает предоставлять Пользователю Услуги в наиболее удобном для Пользователя виде. 11.3. Владелец Сервиса использует cookie для аутентификации Пользователя на Сервисе в браузере, а именно, запоминает Пользователей, и это дает возможность не вводить свои учетные данные ("логиниться") каждый раз заново. 11.4. Пользователь имеет право отключить cookie в настройках безопасности браузера. Важно понимать, что настройки нужно применить во всех браузерах, которыми Пользователь пользуется (на компьютере и в телефоне). В случае если Пользователь примет решение отключить cookie, часть функций Сервиса могут стать недоступны для Пользователя или могут работать непредсказуемо.

12. Технические требования 12.1. Для получения доступа к Сервису Пользователю требуется Устройство с установленной на нем операционной системой и программными приложениями для взаимодействия с глобальной сетью Интернет сертифицированное компанией производителем Устройств в Российской Федерации. 12.2. Сервис рассчитан на взаимодействие только с официальным, лицензионным и не модифицированным программным обеспечением без "root-доступа". 12.3. Устройство должно удовлетворять следующим требованиям: а) Устройство должно быть подключено к глобальной сети Интернет на скорости не ниже 2 мегабита в секунду; б) Версия прошивки на Устройствах, функционирующих на операционной системе iOS, должна быть 11.0 и выше; в) Версия прошивки на Устройствах, функционирующих на операционной системе Android, должна быть версии 7.0 и выше; г) Для телевизоров с функцией Smart TV должна быть установлена последняя версия программного обеспечения (версия прошивки), указанная на официальном сайте производителя соответствующего телевизора; д) Версия прошивки для приставок Apple TV должна быть 10.0 и выше; е) Версия прошивки для приставок Android TV должна быть 7.0 и выше; ж) На Устройстве должны быть установлены текущие дата, время и часовой пояс в соответствии с местонахождением Пользователя. Рекомендуется настроить автоматическую синхронизацию времени в соответствии с руководством производителя Устройства. з) На Устройстве должна быть поддержка технических средств защиты авторских прав - DRM (digital rights management). 12.4. Пользователь соглашается с тем, что скорость доступа к Сервису и/или просмотру Контента в глобальной сети Интернет может меняться в силу загруженности канала Пользователя трафиком от других ресурсов или по иным, не зависящим от Владельца Сервиса, причинам. Владелец Сервиса не несет ответственности за то, что в конкретное время, в конкретном месте Пользователь не смог получить доступ к Сервису и/или просмотру Контента по причине низкой скорости доступа. 12.5. Пользователь соглашается с тем, что если Устройство пользователя не соответствует техническим требованиям Владельца Сервиса, то он не сможет получить доступ к Сервису и/или Сервис может работать не корректно, даже в случае оплаты Подписки и/или Услуг.