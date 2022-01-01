Как подключить PREMIER на телевизоре, приставке и в приложении
Смотрите на любом устройстве самую полную коллекцию шоу, сериалов и фильмов от ведущих российских телеканалов. Больше 4000 единиц контента в отличном качестве онлайн на платформе PREMIER!
На смартфонах и планшетах
Скачайте мобильное приложение PREMIER в App Store или в Google Play и смотрите любимые фильмы, сериалы и ТВ-каналы в дороге, на прогулке или дома.
На телевизоре и приставке
Установите приложение PREMIER на Smart TV, Apple TV или Android TV и наслаждайтесь высоким качеством изображения и звука.
Модели ТВ нет в списке
Если ваша модель телевизора не поддерживает приложение PREMIER для Smart TV, попробуйте следующие варианты:
- Подключите приставку для IPTV. Уточните у своего провайдера цифрового ТВ, как можно смотреть PREMIER.
- Соедините телевизор с компьютером или ноутбуком через HDMI-кабель, чтобы использовать ТВ как монитор и просто запускайте просмотр на сайте premier.one.
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